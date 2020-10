Acevedo Vilá dice legislaría para restituir presupuesto de la UPR y eliminar préstamos estudiantiles

El exgobernador y candidato a la comisaría residente de Puerto Rico en Washington por el Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal Acevedo Vilá, presentó su agenda para, a nivel del Congreso mediante legislación, "ordenar que se restituyan los dineros que esta administración y la Junta de Control Fiscal le arrebataron a la UPR y legislar para liberar a miles de jóvenes de la pesada carga de préstamos estudiantes".

“Muchos políticos le han hecho creer a nuestros jóvenes que la política no es importante, que su participación no hará la diferencia, y que no importa quien salga electo, nada cambiará. Sin embargo, cuando llega el momento de luchar por sus derechos, tales como su educación, son nuestros jóvenes, como estos que hoy me acompañan, quienes se tiran a la calle y están en primera fila, defendiendo su educación y la dignidad de nuestro pueblo. Lo hemos visto cuando han defendido a la UPR y cuando fueron la fuerza motora del Verano del 19”, expresó Acevedo Vilá en conferencia de prensa frente al portón principal del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico.

Según dijo en comunicación escrita, el Partido Nuevo Progresista (PNP) "siempre la ha visto como una institución enemiga y ha tratado de tomarla por asalto en múltiples ocasiones, violentando la autonomía universitaria y estrangulándola económicamente”.

Acevedo Vilá argumentó que, en los pasados años, "y con la complicidad de Jenniffer González", se han encarecido exponencialmente los créditos universitarios a niveles que nunca antes, haciendo cada vez más inaccesible para quienes más lo necesitan, una educación de primera. Este encarecimiento en el costo por crédito ha forzado a los jóvenes a tener que recurrir a endeudarse con préstamos estudiantiles para poder costear sus estudios.

Acevedo Vilá presentó dos propuestas específicas: declarar la UPR servicio esencial y garantizarle una aportación de por lo menos $800 millones por parte del gobierno central y eliminar las deudas por préstamos estudiantiles.

Uno de mis principales objetivos en Washington será trabajar con mis colegas para impulsar la propuesta para eliminar la deuda estudiantil de miles de estudiantes con ingresos menores a $125,000 anuales y que ésta aplique en igualdad de condiciones a los estudiantes puertorriqueños”, anunció Acevedo Vilá.

Se estima que la deuda de los estudiantes en todo los Estados Unidos suma $1.53 trillones, haciendo de esta, la deuda más grande luego de los préstamos hipotecarios.

