Tren Urbano con pérdidas de $10 millones por la pandemia

La pandemia del coronavirus COVID-19 ha traído muchas consecuencias tanto en el tema de la salud como en la economía.

Este es el caso del transporte público en Puerto Rico, que comenzará a ofrecer sus servicios luego de haber estado cerrado desde hace siete meses.

El Tren Urbano y las guaguas de la AMA reanudaran servicios desde el 26 de octubre, preliminarmente en horario de 5:30 am a 8pm, pero aún no se ha tomado la determinación final. @radioisla1320 — Julio Rivera-Saniel (@riverasaniel) October 19, 2020

Según el director de la Autoridad de Transporte Integrado (ATI), Josué Menéndez, las pérdidas en el Tren Urbano por este tiempo han sido de $10 millones, aunque estas serán subsanadas con fondos del CARES Act, según expresó en entrevista con Radio Isla.

El Tren Urbano ha experimentado perdidas de cerca de $10 millones luego de más de 6 meses de cierre por #covid19 , confirma en @radioisla1320 Josué Menéndez, director de ATI. Hasta ahora, esas pérdidas han sido subsanadas con fondos de Cares Act — Julio Rivera-Saniel (@riverasaniel) October 19, 2020

Aunque no tienen una fecha exacta, Menéndez adelantó que solo permitirán de 15 a 20 personas por guagua, que la mascarilla será obligatoria y que por el momento no estarán bloqueando asientos a menoa que la ciudadanía no cumpla con laa reglas.

“No se permitirán más de 15 o 20 personas en la guagua”afirma el jefe de ATI.Los choferes tendrán a su cargo mantener el cupo dentro del límite. No se permitirá la entrada de personas sin mascarilla. No se bloquearan asientos a menos que los ciudadanos no sigan las instrucciones — Julio Rivera-Saniel (@riverasaniel) October 19, 2020

