Reportan sismo cerca de Isla de Mona

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan informó hoy, lunes, de manera preliminar sobre un sismo de cinco grados de intensidad cerca de Isla de Mona.

De acuerdo al SNM, el movimiento telúrico ocurrió a unas 129 millas de la dicha isla a eso de las 5:01 de la madrugada de hoy.

No hay aviso ni amenaza de tsunami para Puerto Rico ni las Islas Vírgenes de Estados Unidos.

[PRELIMINARY] An earthquake with a preliminary magnitude of 5.0 occurred about 129 miles northwest of Isla Mona at 5:01 AM AST. No tsunami threat exists for PR and the USVI. #prwx #usviwx

