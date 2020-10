Organización de Estadistas LGBTQ+ solicita censura a "Charlie" Delgado

La organización Estadistas LGBTQ+, alertó hoy sobre el evidente y sostenido patrón de odio del candidato a la gobernación del Partido Popular Democrático, Carlos Delgado Altieri, que lo descalifican para gobernar a Puerto Rico. La advertencia surgió a raíz de dos videos que están circulando en las redes en los que aparece Delgado Altieri en una entrevista de radio, burlándose, insultando y atacando a la comunidad LGBTQ+ y también haciéndose eco de expresiones denigrantes e irrespetuosas expresadas por la persona que lo entrevistaba.

“Primero fue en el segundo debate entre los aspirantes a la gobernación, cuando se opuso a la educación de equidad y segundos más tardes trató de retractarse. Un día después, en un mensaje a los servidores públicos del PPD, se burló del tema, de ‘esa cosa de la perspectiva de género’. Días después, en una entrevista con el periodista Rubén Sánchez, acusó de pecadores a toda la comunidad LGBTQ+, sostuvo Idel Santiago, director ejecutivo del organismo estadista, quien añadió que “ahora, reaparece de nuevo Delgado Altieri en unos videos en los que destila odio, en los que no pierde el tiempo para burlarse, insultar, atacar y secundar denigrantes e irrespetuosas contra una persona por el mero hecho de ser gay o por Delgado Altieri creer que es gay. ¡BASTA YA!”.

“Cada vez que el señor Delgado Altieri le falta el respeto a una persona de la comunidad LGBTQ+, le vulnera la dignidad y repite los discursos que no edifican una mejor sociedad en sana convivencia. En Puerto Rico, la constitución establece que “la dignidad del ser humano es inviolable”. Si el señor Delgado Altieri no puede controlar su odio, no tiene reparos en faltarle el respeto a un sector de nuestra sociedad y no entiende que toda persona tiene derecho al reconocimiento y respeto de su dignidad, está descalificado para gobernar a Puerto Rico”, expresó Santiago Ocasio.

“Con su reiterada actitud de discriminación y desprecio, Delgado Altieri ha demostrado que no reconoce ni respeta la dignidad de los miembros del colectivo LGBTQ+, por lo que exhortamos a todos los miembros de la comunidad LGBTQ+, así como a sus madres, padres, hermanos, familias y amigos, a que, independiente de a qué partido pertenezcan o con cuál partido simpaticen, le voten en contra a las aspiraciones del señor Carlos Delgado Altieri de convertirse en gobernador de Puerto Rico. No podemos poner en peligro lo que hemos ganado si este señor llega al poder”, concluyó el director ejecutivo.