Exmonitor federal de la Policía califica como ridículo, pero peligroso, el uso de armas largas en evento político

La imagen de la senadora Nayda Venegas Brown con una pancarta en apoyo Donald Trump rodeada con hombres con armas largas y sus rostros cubiertos no tan solo fue calificada como ridícula por parte del exmonitor federal de la Policía, Arnaldo Claudio, sino que el experto en operativos de seguridad dijo que la acción por el contrario aumenta el nivel de peligrosidad de un acto político.

Ante la lluvia de reacciones en redes sociales a la controvertible imagen, en este episodio del podcast Con Los Editores conversamos con Claudio, quien cuenta con experiencia en operativos de seguridad para dignatarios internacionales. El ex militar dice que no hay razón para justificar el uso de armas largas en la seguridad de una caravana política y que lo que se ha dicho de que le lanzaron una botella de agua es ridículo. Claudio advirtió que el uso de armas largas en estas caravanas pone en riesgo la seguridad de quienes participan de ella e incluso de quienes no estén participando de la caravana. El ex-monitor dijo que aunque lo ataquen en redes sociales, su intervenciones en la discusión pública —como en este caso— son motivadas por su amor a Puerto Rico.

Así mismo, abordamos el tema de la violación constante de la prohibición expresa a las caravanas en la Orden Ejecutiva de la Gobernadora sobre COVID-19.

Escucha aquí el podcast: