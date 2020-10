¿A quién le toca quitar la propaganda política después de una elección?

Luego de más de 60 días de finalizado el evento primarista, aún se puede apreciar numerosos afiches políticos de candidatos en postes y tablones de expresión pública, especialmente de aquellos que no resultaron favorecidos.

Y es que cada cuatro años las campañas políticas provocan un despliegue de pasquines y propaganda política colgada en postes y tablones de edictos alrededor de todo el país. Sin embargo, una vez culminan estos eventos electorales, siempre se cuestiona en quién recae la responsabilidad de remover el cúmulo de afiches con los rostros de los candidatos de todos los partidos políticos.

Un recorrido informal realizado por Metro pudo constatar que pese a que las primarias culminaron hace más de 62 días, afiches de candidatos derrotados no han sido removidos tales como del entonces precandidato del Partido Nuevo Progresista (PNP) a la alcaldía de San Juan, Manuel 'Palomo' Colón, precandidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), Eduardo Bhatia, precandidato del PNP a la alcaldía de Guaynabo, Edward O'Neill, Sonia Pacheco, entonces candidata al Senado por el PPD y Mariana García Benítez, entonces candidata del PPD a representante por el distrito 4 de San Juan. En otros pueblos de la Isla aún se observan afiches de la senadora Evelyn Vázquez, quien no logró ubicarse en el cuadro de candidatos al Senado por acumulación del PNP. Lo mismo sucede con Marcos Rigau, pero en el PPD.

De acuerdo con el nuevo Código Electoral, la responsabilidad principal de remover los afiches y rótulos políticos recae en los candidatos y en la colectividad. “Terminado cada evento electoral, todo Partido Político o Candidato a puesto electivo vendrá obligado a remover toda propaganda política que hay[a] sido colocada en lugares públicos tales como calles, puentes, postes, árboles o en cualquier espacio público. Dicha remoción de propaganda electoral deberá realizarse en un término de treinta (30) días contados a partir del día de las elecciones”, reza el artículo 12.21 del Código Electoral.

A su vez, el Código dispone que luego de transcurridos los 30 días sin que el partido o candidato hayan removido la propaganda política “cualquier agencia estatal o municipal que realice la remoción le requerirá el pago razonable de la labor de remoción realizada”.

El Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) también establece que los candidatos deben remover sus afiches políticos una vez concluyan los eventos electorales. "No obstante, reconocemos que muchos candidatos no hacen el ejercicio de remover esta publicidad y la labor termina recayendo en brigadas de limpieza de DTOP o empleados municipales asignados a estas funciones", señaló Héctor Pérez, director de comunicaciones de la agencia. El Reglamento 4411 de la agencia apunta en su artículo 8 a que es responsabilidad del personal del DTOP remover cualquier material fijado en los medios de expresión pública identificados por la entidad gubernamental.

En entrevista con este diario, el senador y director de campaña del PPD, Cirilo Tirado, comentó que la colectividad ha dejado en manos de los candidatos derrotados en las primarias la remoción de los afiches y propaganda política, por lo que no han emitido directrices a funcionarios del partido para removerlos. Esto a pesar de que el Código Electoral dispone que la propaganda debe ser retirada por el candidato o el partido. "Eso es un asunto que le corresponde a cada candidato que no resultó electo, recogerla o en su defecto los municipios que son la primera línea de limpieza en sus proyectos de ornato. Pero independientemente una vez termine la elección [del 3 de noviembre], el PPD hará las cosas que tenga que hacer para que el país regrese a la normalidad en términos de ornato y visión", dijo Tirado.

Mientras tanto, Colón —quien cayó en las primarias del PNP por la alcaldía de San Juan— indicó a este medio que comenzó a recoger sus rótulos y propaganda política, pero reconoció que aún quedan afiches en sectores de San Juan.

"Aparentemente, por lo que veo se quedaron unos cuantos", comentó Colón, quien señaló que coordinará nuevamente con personal de su campaña para culminar la remoción de estos afiches. Además comentó que candidatos de otros partidos lo han llamado para notificarle que removerían su propaganda primarista para colocar rótulos de sus respectiva campañas de cara a las elecciones generales del 3 de noviembre. "Me han llamado de los demás partidos y creo que los han puesto encima del mío o han quitado los míos para poner los de ellos", añadió.

Por su parte, municipios como San Lorenzo, no esperaron por aquellos candidatos que no salieron favorecidos y se instruyó a personal de Obras Públicas municipal a remover toda propaganda de estos. "De las primarias, sí comenzamos a bajar toda la propaganda de aquellos candidatos que no salieron favorecidos", mencionó Lynnette Feliciano, alcaldesa interina del municipio. Sin embargo, admitió que, aunque el Código Electoral lo permite, no le han requerido un "pago razonable" a estos candidatos o a los partidos por la remoción de estos.