Trump consideraría irse de Estados Unidos si pierde las elecciones

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que de perder las elecciones contra Joe Biden en noviembre, considerará irse del país.

Trump habló frente a simpatizantes del estado de Georgia en un mitin político que llevó a cabo su campaña.

"¿Saben qué? Correr contra el peor candidato en la historia de la política presidencial pone presión hacia mí", dijo durante el evento.

"¿Se imaginan si pierdo? Mi vida entera, ¿qué haré? Diré 'perdí contra el peor candidato en la historia de la política'. No me sentiré muy bien. Quizá tendré que irme del país". expresó.

Trump says he may leave the US if Biden wins. pic.twitter.com/XmbtYpNDoh

— David Mack (@davidmackau) October 17, 2020