Alexandra Lúgaro convoca al país a participar del "Karaoke Maratón"

La candidata a la gobernación por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Alexandra Lúgaro Aponte, convocó hoy, viernes, a las y los cantantes puertorriqueños a participar en su iniciativa “Karaoke Maratón”; actividad pautada para recaudar fondos para la campaña y a la vez reclutar funcionarios de colegio para el 3 de noviembre. “Este próximo domingo, 18 de octubre, estaremos llevando a cabo nuestro ‘Karaoke Maratón’ por la plataforma de ‘Facebook’ con el propósito de recaudar el dinero que nos hará falta para los esfuerzos que estaremos llevando a cabo en la recta final y reclutar funcionarios adicionales para velar nuestros votos el día de las elecciones”, anuncia la candidata a la gobernación.

Lúgaro brinda detalles para aquellos y aquellas interesadas en participar: “Veinticinco personas serán escogidas para formar parte de este evento sin precedentes. Participa subiendo un video a tus redes (Facebook o Instagram) cantando tu canción favorita de Karaoke y usa el hashtag #cantaconlugaro. Hoy viernes, 16 de octubre, escogeremos los 25 ganadores que participarán del Karaoke Maratón en vivo desde nuestro comité. Ya hemos recibido un sinnúmero de videos en las redes, estoy sumamente entusiasmada para conocer a las y los finalistas.”

Sin embargo, el espectáculo no solo será un espacio de cántico. “Tendremos intervenciones con nuestra audiencia en Facebook donde les brindaremos información importante a cerca de nuestra candidatura, Victoria Ciudadana y el proceso electoral. Será un espacio de confraternización virtual, donde no solo la pasaremos bien, pero también estaremos trabajando por la victoria ciudadana que obtendremos este próximo 3 de noviembre. El ‘Facebook Live’ comenzará a las 10 am y culminará a las 2 pm. Les esperamos”, concluyó la abogada.