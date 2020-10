Kamala Harris cancela viajes por positivos a COVID-19 cercanos a su campaña

La senadora Kamala Harris, la candidata demócrata a la vicepresidencia, canceló los viajes de campaña hasta el domingo después de que dos personas asociadas con la campaña dieron positivo por COVID-19.

Harris había planeado viajar el jueves a Carolina del Norte, el viernes a Cleveland y el sábado a Pensilvania.

Las pruebas positivas del miércoles por la noche incluyeron a un miembro de la tripulación de vuelo, que no trabaja para la campaña, y la directora de comunicaciones de la senadora, Liz Allen, según la gerente de campaña de Biden, Jen O’Malley Dillon. Harris no estuvo en contacto cercano con ninguna de las personas dentro de los dos días posteriores a las pruebas y, por lo tanto, no enfrenta la obligación de ponerse en cuarentena, dijo Dillon.

"Independientemente, por precaución y en línea con el compromiso de nuestra campaña con los niveles más altos de precaución, cancelaremos el viaje de la senadora Harris hasta el domingo 18 de octubre", dijo Dillon.