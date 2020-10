Secretario del PNP apuesta a cambios de postura de Trump para que apoye la estadidad

El secretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP), Noé Marcano, no descarta que el presidente de Estados Unidos Donald Trump se exprese a favor de la estadidad para Puerto Rico.

En entrevista con Radio Isla, el también alcalde de Naguabo, apuesta a los constantes cambios de posición del presidente para que apoye la estadidad para la isla en medio de este proceso electoral donde busca el voto latino en La Florida.

Donald Trump asegura que Puerto Rico está mejor con el ELA El presidente se mostró preocupado por cómo se vería la bandera local con otra estrella

“Trump hoy puede decir una cosa y mañana otra, obviamente tu sabes que está buscando el voto latino en el estado de La Florida”, comentó el funcionario en la entrevista.

Cuando se le cuestionó sobre el apoyo de la comisionada residente, Jenniffer González, a Trump y que este no se ha expresado a favor de los proyectos de estadidad para la Isla, Marcano indicó que “hemos aprendido en la política que las noticias cambian, así que no me sorprende que Trump en uno de estos días en esto proceso eleccionario diga que está de acuerdo que Puerto Rico sea estado”.

A principios de este mes, Trump ofreció una entrevista donde aseguró que los puertorriqueños preferimos seguir bajo el Estado Libre Asociado (ELA), además de que cuestionó como se vería la bandera con una estrella adicional.