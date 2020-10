Manuel Natal presentará querella en la FCC contra Jugando Pelota Dura

El candidato a la alcaldía de San Juan por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Manuel Natal, anunció que estará presentando una querella ante la FCC en contra del programa Jugando Pelota Dura.

"Estaré procediendo a radicar una querella en la FCC en los próximos días y ante el Contralor Electoral. Se acabó el abuso de quienes utilizan los medios de comunicación para adelantar sus intereses económicos y los de sus respectivos partidos", comentó Natal en sus redes sociales.

Esta reacción surge luego de que Yolanda Vélez Arcelay asegurara que le ha hecho acercamientos a Natal para que asista al programa de Pelota Dura, y que este ha rechazado las invitaciones. Acto seguido, Ferdinand Pérez indicó que "existe una regla de oro que se llama la regla del respeto, ese respeto se lo damos al invitado, pero el invitado nos los tiene que dar a nosotros, y entonces esa regla no sé si se pueda lograr con Manuel Natal porque la forma en que se expresa sobre el programa pues es muy diferente a como usted lo hace (en referencia a Alexandra Lúgaro, quien estaba de invitada) o como lo hacen las demás personas".

Las palabras de Pérez, moderador y productor del programa, se dan cuando Lúgaro denuncia que no se le da espacio igual al candidato a la Capital de MVC a diferencia de los aspirantes del Partido Nuevo Progresista y del Partido Popular Democrático, Miguel Romero y Rossana López respectivamente.

"Ferdinand acaba de admitir en Jugando Pelota Dura las razones por las cuales no me invitan al programa, desmintiendo a su compañera de panel, Yolanda Vélez Arcelay, quien olvidó mencionar el “caveat” que ha hecho en sus invitaciones (“Ferdinand no va estar hoy, para que vengas”).", puso en otra publicación el todavía representante.