Talento sale de programa por silencio de Molusco en la situación entre Kobbo Santarrosa y Alexandra Lúgaro

El silencio de Jorge 'Molusco' Pabón ante la vergonzosa situación que vive la cadena Spanish Broadcasting System (SBS) luego de que el titiritero Kobbo Santarrosa mostrara una imagen de la hija de la candidata a la gobernación por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Alexandro Lúgaro, sexualizando la misma, lo que ha desatado una ola de repudio en las redes sociales contra el titiritero que maneja La Comay, fue el detonante para que Antonio 'Puruco' Látimer saliera de Head 2 Head.

Látimer, exbaloncelista de la selección nacional, publicó un mensaje en Facebook indicando que por esa razón abandonaba el espacio. Agradeció la oportunidad e instó a que la gente cese de respaldar a Santarrosa.

"Buenos días a todos. Quiero dejar claro que fue un placer ser parte del programaHead 2 Head. Este programa como todos saben sale por Moluscotv. Yo soy una persona agradecida y le doy las gracias por la oportunidad que me brindó De Playmaker y Molusco", señaló en un post en Facebook.

"Ahora bien, Molusco habla de todos los tema y crucifica a todos mientras le convenga. Ahora mismo, si Bad Bunny dice lo mínimo él lo sube. Bad Bunny hizo unas declaraciones donde le pide a SBS qué retire la Comay, por lo que hizo con la hija de Lúgaro. Y Molusco no ha puesto nada al respecto. Y para mí es imperdonable el silencio que tiene. Esto no se trata de colores políticos. Esto se trata que se le faltó el respeto a una niña con lo que la Comay hizo. Yo tengo tres hijas y yo le pago al HP que me le falte el respeto a ellas o a cualquier niña por ahí. El que me conoce sabe que con eso yo no juego. Los niños se respetan. Y por tal razón yo retiro mi servicio del canal de Moluscotv", agregó.

Hace poco, la también exseleccionada nacional y periodista Natalia Meléndez salió del mismo programa en medio de una controversia por el trato machista que recibió en el espacio.

