Reportan robo en Ponce y fraude en San Juan

La Policía de Puerto Rico reportó hoy, lunes, un robo domiciliario, en Ponce, en el que se apropiaron de $525 en efectivo, y un acto de fraude en San Juan.

Según el informe de la Policía, el incidente del robo ocurrió en la calle Esperanza en la Barriada Mariani. La víctima, Jaqueline Vázquez, alegó que mientras se encontraba en su residencia, dos individuos bajo amenaza e intimidación la sujetaron de las manos, despojándola de un tanque de gas propano y el dinero. En medio de este incidente, la perjudicada no recibió daños.

También, el cuerpo de la Policía notificó que el perjudicado por fraude en San Juan le pagó $10 mil a un individuo para unos arreglos y reparaciones de un apartamento. El damnificado, Luis Miranda, notificó que el trabajador no apareció luego de pagarle.

Miranda, vecino de la urbanización Arboles de Montehiedra, declaró que el día 8 de septiembre, a las 12:35 p. m., contrató a un individuo a quien le pagó transfiriendo de manera electrónica la cantidad de dinero antes señalada.

"No obstante, al día de hoy, el individuo no ha realizado las reparaciones que se suponía que tenía que hacer y no contesta ninguno de los tres teléfonos que el querellante tiene para contactarlo", se estipuló en el informe.