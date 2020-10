PNP exige que ‘Charlie’ Delgado publique los documentos sobre contratación empresa de seguros

Ante las denuncias de posible fraude, el representante Néstor Alonso Vega exigió a alcalde de Isabela y candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), Carlos ‘Charlie’ Delgado Altieri, que le provea al pueblo de Puerto Rico, de manera inmediata, todos los documentos relacionados con la contratación por parte del municipio de la compañía corredora de seguros a Best Group Insurance, incluyendo las propuestas recibidas, facturas de servicios rendidos y cualquier correspondencia, correo electrónico o memo interno relacionados a la misma.

Alonso Vega, afiliado al Partido Nuevo Progresista (PNP) dijo, además, que no debería haber ningún problema en brindar los documentos solicitados, pues miembros del PPD, como el representante Rafael ‘Tatito’ Hernández Montañez, han hecho ese mismo pedido de transparencia.

“Hoy hacemos un emplazamiento público al candidato a la Gobernación por el PPD a que nos brinde, sin demora alguna, toda la documentación relacionada a la empresa Best Group Insurance, en donde, a través de otra empresa creada por Best Group con la misma dirección, labora su hija cuando se contrató. Entendemos que la otorgación de ese contrato es sumamente sospechoso y Delgado Altieri no ha explicado bien los pormenores. Por eso se hace imperativo que el Alcalde de Isabela nos brinde todos los documentos pertinentes sobre esta contratación, dijo Alonso Vega en un comunicado de prensa.

Según lo reportado por la prensa, Delgado Altieri contrató a Best Group Insurance. En el año 2017, los mismos dueños de Best Group incorporaron a Reborn Agency, Inc., compañía de la cual la hija del Alcalde era parte de su junta directiva hasta su renuncia mayo de 2019.

“Queremos ver los documentos relacionados a la contratación de Best y la investigación que hizo el Municipio para saber si había otra empresa similar a precios más bajos. Las facturas de servicios profesionales de Best Group son vitales para conocer si hubo un esquema de malversación de fondos públicos y adjudicar responsabilidades. No debe haber problema, porque si Hernández Montañez lo hace, ¿porque no Delgado Altieri? El pedido esta ahí, exigimos los documentos en un plazo de 10 días calendario. Para facilitar el trámite, los puede subir al portal de transparencia creado por el portavoz de la minoría en la Cámara”, añadió el también presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara Baja.

La semana pasada el expresidente de la Cámara de Representantes, José Aponte Hernández, refirió al Alcalde de Isabela al Departamento de Justica, la Oficina de Ética Gubernamental y la Oficina del Contralor Electoral, por este alegado esquema de ventas de influencias y conflicto de interés asociados a Best Group.