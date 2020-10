Pierluisi reitera su posición en cuanto al contrato de LUMA

El candidato para la gobernación por el Partido Nuevo Progresista, Pedro Pierluisi Urrutia, aclaró hoy su posturas sobre el contrato de LUMA Energy.

“El pueblo de Puerto Rico lo que necesita es electricidad confiable y a un costo razonable. Es fácil hacer promesas vagas que no le van a dar a nuestra gente lo que necesita. No podemos seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Hay que reformar la AEE mediante una Alianza Público Privada (APP) para que le sirva bien a nuestro pueblo", expresó Pierluisi Urrutia.

Además, comentó, en declaraciones escritas, que se debería modificar el contrato en vez de cancelarlo.

"He sido claro en que voy a exigir que el contrato de administración de la transmisión y distribución del sistema eléctrico garantice cero aumentos tarifarios por gastos administrativos de LUMA, que se respeten los derechos adquiridos de los empleados conforme a los convenios colectivos o contratos aplicables, que no se afecte la viabilidad financiera del sistema de pensiones de la AEE y que no permita conflictos de interés con contrataciones a subsidiarias de LUMA para que empresas de Puerto Rico participen de la reconstrucción del sistema eléctrico de la Isla", dijo el también abogado.

La compañía LUMA Energy fue contratada por la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas (AAPP) para que operara, administrara, mantuviera, reparara y restaurara la red eléctrica de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

El contrato que se firmó en junio para 15 años y a un costo de aproximadamente $1,500 millones. Además, privatizaría trabajos de la AEE.