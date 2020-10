Ciencias Médicas recibe subvención de $15 millones del National Institute of Health

El Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), anunció este lunes que el NIH a traves del National Institute of General Medical Sciences (NIGMS) otorgó una subvención por 15 millones de dólares para establecer un proyecto de recursos de investigación denominado la Alianza Hispana para la Investigación Clínica y Traslacional (The Hispanic Alliance For Clinical & Translational Research-The ALLIANCE).

“La otorgación del ALLIANCE sustituye la subvención que tenía previamente el Recinto con el National Institute on Minority Health and Health Disparities (NIMHD) y el Puerto Rico Clinical and Translational Research Consortium (El PRCTRC). El grant representa una colaboración entre tres escuelas de medicina en Puerto Rico, incluyendo la Ponce Health Sciences University, y la Universidad Central del Caribe como un equipo a nivel isla”, expuso el doctor Segundo Rodríguez Quilichini, Rector del RCM en comunicación escrita.

El proyecto estará liderado por el doctor Carlos Luciano y la doctora Marcia Cruz Correa, investigadores principales de la subvención, en colaboración con la doctora Diana Fernandez de la Universidad Central del Caribe y el doctor Pedro Santiago de Ponce Health Sciences University.

La alianza es un proyecto para el beneficio de todo Puerto Rico. El proyecto estará apoyando la investigación clínica y translacional, que es la investigacion de enfermedades con pacientes y en comunidades, a través del fortalecimiento a la infrastructura de investigación, laboratorios, desarrollo de facultad, entre otras áreas vitales para apoyar a los múltiples investigadores de las tres instituciónes y otras instituciones académicas en Puerto Rico.

La doctora Cruz Correa, Gastroenteróloga Oncóloga del RCM, destacó que, “este grant coloca a Puerto Rico y a la Universidad de Puerto Rico en un grupo elite de investigadores a nivel nacional dentro del programa IDEA, ya que sólo se otorga una subvención de este tipo por estado. Por tal razón, nos convertimos en el Centro 12 de este prestigioso programa nacional, y el único específicamente para Hispanos dentro de estos doce Centros”. El doctor Luciano, Director de Neurología en la Escuela de Medicina, especifica que “ La Alianza es un proyecto dirigido a unir las fortalezas de tres de las instituciones académicas principales en Ciencias de la Salud de Puerto Rico, enfocandose en la investigación de enfermedades de alta frecuencia en nuestra población y en como atender su impacto en las poblaciones desventajadas dentro de nuestra población”

Por su parte, el presidente de la UPR, el doctor Jorge Haddock, destacó que la aprobación de esta subvención tiene un impacto trascendental en la UPR y en la isla. “Se trata de un proyecto que es cónsono con el objetivo institucional de continuar aumentando nuestro porfolio en investigaciones de alto nivel y que estas sean financiadas con fondos externos, apoyando al sistema universitario como líder en investigación, e igual de importante, brindando una oportunidad de desarrollo para profesores y estudiantes, la cual es única más aún en el contexto histórico en que nos encontramos. De parte de toda la comunidad universitaria, le extendemos al doctor Luciano y a la doctora Cruz Correa nuestra felicitación y agradecimiento. Su visión, esfuerzo, y compromiso con la excelencia y la UPR hoy rinden valiosos frutos. ¡Enhorabuena¡”, expresó.