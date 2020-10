Candidata a Senado presenta su campaña impulsada por mujeres

La candidata al Senado por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Rosa Seguí, anunció hoy que su campaña estará liderada por mujeres como parte de los esfuerzos de la colectividad de aumentar la participación de las mujeres en la política y en la administración pública.

Seguí, quien aspira al Senado para el Distrito 1 —que incluye San Juan, Guaynabo y Aguas Buenas— indicó que incrementar la participación de las mujeres en la política cobra mayor vigencia en momentos en el que se agudiza la violencia contra la mujer y ante reclamos de una educación con perspectiva de género en el sistema público del país.

"No solo es de una inclusión para que estén, sino para que tomen las decisiones… Estamos haciendo las cosas de una manera distinta y estamos fomentando la inclusión, participación y dirección de campañas importantes con mujeres”, comentó Seguí.

El equipo de campaña de Seguí se compone de Solange Rodríguez Castro, quien maneja el diseño estratégico de la campana; Ana Marazzi, quien tiene a su cargo la producción audiovisual de la campana; María José Carpena Melero, artista gráfica; Jennifer Meléndez Ruíz, quien dirige las operaciones de la campana y María Mercedes Bou, quien tiene su cargo las finanzas.

Asimismo, Seguí planteó que, de resultar electa en los comicios del 3 de noviembre, presentará legislación para eliminar la brecha salarial por razón de sexo, la declaración de un estado de emergencia contra la violencia de género y la creación de una licencia menstrual.

Propuso también someter legislación que contemple un aumento salarial en la población. “Esto es una cuestión que nos afecta mayormente a las mujeres por la cantidad de trabajo que tenemos que realizar no remunerado y el trabajo entonces para todas las personas requeriría que se aumentara el sueldo para favorecer nuestra vida y para aportar a la economía para que pequeños y medianos comerciantes puedan florecer y las personas puedan aportar”, señaló.

Seguí además mencionó que uno de los pasos para alcanzar la equidad de género en el ámbito laboral es mediante legislación que promulgue igualdad de condiciones.

“Llegar a la igualdad requiere que todas las partes tengamos las mismas condiciones asi que, por eso hablamos de equidad y la equidad es darle ese empujón mediante una legislación o reglamento para poder provocar que lleguemos a esa igualdad”, dijo la candidata del MVC.

“Hace falta voluntad de exigir, de legislar, de pasar reglamentación y regulaciones en las cuales se requiera que las compañías y distintas industrias y en el gobierno que esas posiciones estén ocupadas con un cierto número que debe ir aumentando paulatinamente de mujeres. Si no lo hacemos así no va a suceder”, continuó Seguí, quien no descartó que pudiera mediar distintas licencias e incentivos para poder cumplir con estas metas.