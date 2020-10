Charlie Delgado publica video en inglés en apoyo a Joe Biden

“I am Charlie Delgado Altieri, mayor of Isabela…”.

Así comienza un mensaje grabado en video en el que el candidato a gobernador por el Partido Popular Democrático endosa la candidatura de Joe Biden para la presidencia de Estados Unidos.

“Joe Biden cree en nuestras creencias y aspiraciones”, expresa Delgado Altieri en su corto mensaje en inglés. Asimismo, el candidato popular asegura que Biden respeta el idioma y la cultura de los puertorriqueños.

“I express the strongest support for Joe Biden to be the next presidente of the United States of America”, se escucha decir a Delgado Altieri, quien exhorta a los puertorriqueños e hispanos que viven en Estados Unidos a salir a votar por el candidato demócrata.

I express my support for Joe Biden to be the next President of the United States of America, and I encourage all Puerto Ricans and Hispanics living in the United States to go out and vote for Joe Biden in the upcoming election. @JoeBiden pic.twitter.com/z7y3lwHpeS

— Charlie Delgado Altieri (@DelgadoAltieri) October 9, 2020