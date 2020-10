Proyecto Dignidad justifica salida de César Vázquez en pleno debate

El Proyecto Dignidad respondió esta noche a la acción tomada por su candidato a la gobernación, César Vázquez, durante el debate de infraestructura moderado por la periodista Ada Torres Toro, a quien acusó de haberlo interrumpido para luego abandonar el evento.

"El doctor Vázquez nunca ha evitado contestar preguntas difíciles, ni controversiales. El récord está claro", escribió el partido. "Lo que no está dispuesto a aceptar es la intervención indebida en un debate por parte de quien lo modera imponiendo su criterio sobre el periodista y el pueblo", finalizaron.

La acción que es punto de controversia se da luego de que este le exigiera a la moderadora que no interviniera en sus respuesta, a lo que Torres Toro le indicó que era la conductora, y periodista, y podía hacer cuestionamientos.

“Yo espero que usted no vuelva a intervenir en la respuesta que yo doy, es la segunda ocasión que me interrumpe y que pretende emitir una opinión de lo que estoy diciendo. No tengo problema con que quien me pregunta lo haga, pero entiendo que su intervención es inapropiada”, expresó el aspirante, a lo que Torres Toro le contestó que “ mi intervención es apropiada porque yo también soy periodista y soy la persona que está manteniendo esto y tengo completa potestad de interrumpirlo a usted, o a cualquiera de los demás candidatos. Y, lo he hecho porque en el caso de usted particularmente ha sido bien evasivo con las preguntas y no las ha hecho específicamente”.

La foto del momento en que Vázquez se retira del debate fue publicada en la cuenta de Instagram @graciela_rodriguez_martino y dice que fue tomada por Radamés Rosado.