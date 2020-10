Movimiento virtual contra el cáncer de seno

Las redes sociales servirán este año como punto central de la campaña para concienciar sobre el cáncer de mama durante el mes de octubre.

“Utilizando lo que se llama el famoso check-in de Facebook, aprovechamos nuestra campaña de Pink Day para crear el Pink Check-In Day, para que así aunque no estemos en el Race for the Cure, todo el mundo que tiene el compromiso con el tema de cáncer de seno pueda sentirse que está disfrutando y aportando a la campaña”, expresó la presidenta de la Junta de Susan G. Komen, Aimee Santiago. Dado que la actividad cumbre de cáncer, era el Race for the Cure y este año no se podrá realizar, las personas podrán unirse a la causa de forma virtual.

Esta es la actividad principal de la entidad este año y las personas podrán adquirir una camiseta con el mapa de Puerto Rico donde pueden escribirle desde dónde están celebrando el Pink Day. Las camisas y mascarillas pueden ordenarse por www.komenpr.org/ y las recibirán por correo. Según explicó la presidenta de la Junta, la idea es que se tomen una foto y el 30 de octubre la publiquen en las redes sociales con el #PINKCHECKINDAY para que se unan al movimiento.

“En la carrera siempre se destaca la participación de las sobrevivientes y ese día se hace una parada de las sobrevivientes y se dividen por los años que llevan en remisión, pero como este año no va a haber la carrera lo que se hizo fue una tirada de camisetas en honor a las sobrevivientes y las sobrevivientes pueden ordenar la camiseta”, detalló la presidenta de la Junta.

Santiago explicó que al comenzar la pandemia mantuvieron la educación como parte de sus objetivos y transformaron sus proyectos a hacer campañas y webinars a través de las redes sociales para tocar temas de salud, servicios y política pública para pacientes.

“El mes de octubre es nuestro mes más importante y nos preparamos todo el año para nuestras campañas de octubre”, explicó Santiago.

Al igual que algunos años anteriores, este año integraron los encendidos en algunos edificios como el de AEELA, Plaza Las Américas, Amgen y otros, así como algunos municipios. Además, tienen campañas en algunos establecimientos como Wendys, donde las personas pueden donar el cambio de su compra. También tendrán participaciones en radio en el programa El Relajo de la X con cápsulas educativas.