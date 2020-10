Gobernadora responde a Trump con su frase: "China despedido, Puerto Rico contratado"

Luego de que el presidente Donald Trump publicara en Twitter un mensaje agradeciendo a la gobernadora Wanda Vázquez Garced por su endoso a la reelección, la primera ejecutiva le respondió con unas palabras muy familiares para el presidente: "China despedido, Puerto Rico contratado".

Sus palabras acompañaron un agradecimiento a Trump por "todo lo que está haciendo para reconstruir a Puerto Rico, no solo con palabras pero con acción".

La gobernadora aseguró en el tuit que "juntos devolveremos la industria farmacéutica de vuelta a la isla", seguido de la famosa expresión del presidente.

Thank you @realDonaldTrump for all you are doing to rebuild Puerto Rico, not just with words but with action! Together we are bringing pharmaceutical manufacturing back to the island. China FIRED, Puerto Rico, HIRED! https://t.co/BOB9QxGEQv

— Wanda Vázquez Garced (@wandavazquezg) October 9, 2020