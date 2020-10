César Vázquez regaña a moderadora y abandona debate

El doctor César Vázquez, candidato a la gobernación por el Proyecto Dignidad, abandonó un debate a la gobernación sobre infraestructura moderado por la periodista Ada Torres Toro y por periodistas del Centro de Periodismo Investigativo.

Esta acción de Vázquez, quien es cardiólogo de profesión, se da luego de que este le exigiera a la moderadora que no interviniera en sus respuesta, a lo que Torres Toro le indicó que era la conductora, y periodista, y podía hacer cuestionamientos.

“Yo espero que usted no vuelva a intervenir en la respuesta que yo doy, es la segunda ocasión que me interrumpe y que pretende emitir una opinión de lo que estoy diciendo. No tengo problema con que quien me pregunta lo haga, pero entiendo que su intervención es inapropiada”, expresó el aspirante, a lo que Torres Toro le contestó que “ mi intervención es apropiada porque yo también soy periodista y soy la persona que está manteniendo esto y tengo completa potestad de interrumpirlo a usted, o a cualquiera de los demás candidatos. Y, lo he hecho porque en el caso de usted particularmente ha sido bien evasivo con las preguntas y no las ha hecho específicamente”.

Momento en que sale Vázquez del debate:

La salida de Vázquez se informa al llegar el turno final de los candidatos para que estos realizaran un mensaje de cierre.

En el debate, Infraestructura 2030, no participaron los aspirantes a la gobernación Carlos “Charlie” Delgado del Partido Popular Democrático ni Pedro Pierluisi del Partido Nuevo Progresista.

Mira el video:

Vea el momento cuando el candidato a la gobernación por el Partido Proyecto Dignidad César Vázquez, pide a la periodista Ada Torres Toro, moderadora de Debate sobre Infraestructura no intervenga sobre sus contestaciones. pic.twitter.com/Z2glCh8bVB — José Chelo Rivera (@JoseChelo) October 9, 2020

A principios de semana Metro Puerto Rico publicó que estos tres candidatos son los únicos aspirantes a la gobernación que han solicitado escoltas a la Policía de Puerto Rico para su protección durante la campaña, tal y como lo permite la ley electoral de Puerto Rico.

El único que se ha expresado sobre este tema ha sido Vázquez, quien, sin entrar en detalles sobre si existe una amenaza en contra de su persona, aseguró que era necesaria.