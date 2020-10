Joyería puertorriqueña lanza colección en apoyo a pacientes del cáncer de seno

La joyería puertorriqueña Forever Crystals & Jewelry (FCJ) anunció hoy el lanzamiento de su nueva colección Believe in your Miracle a beneficio de la Sociedad Americana Contra el Cáncer de Puerto Rico (SACCPR) en apoyo a pacientes de cáncer de seno.

La colección es parte de su iniciativa Sparkle for a Cause y esta colección se desarrolló en solidaridad a miles de guerreras con motivo del mes de concienciación del cáncer del seno. Un porcentaje de las ventas de estas piezas se donará a la SACCPR, cuya misión es salvar vidas, celebrar vidas y liderar la lucha por un mundo sin cáncer, brindando servicios a pacientes con esta condición.

“El cáncer de seno continúa siendo el más diagnosticado y la primera causa de muerte por cáncer entre las mujeres en la isla. Por esta poderosa razón todo esfuerzo, como el que está realizando Forever Crystals, nos ayuda a concienciar sobre esta enfermedad y motivar a las mujeres a que se realicen su mamografía. Agradecemos a esta empresa puertorriqueña por unirse a nuestro llamado que la detección temprana salva vidas”, expresó Lillian Santos, principal oficial ejecutiva de la SACCPR.

El nombre de la colección se deriva del versículo bíblico de Lucas 18:27 “Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios”, y está grabado en cada una de las piezas que contienen como color protagónico el rosado Lotus Pink de Swarovski, en representación de la causa e inspiración de fe.

“Para Forever Crystals, esto es una causa que nos toca de cerca. Queremos que todas esas mujeres y todos esos familiares sientan el amor y el apoyo de nuestra parte. Sirve como recordatorio propio y también es perfecto como un regalito para alguien que necesite escuchar que crea en su milagro”, expresó la fundadora de la cadena de tiendas, Merari Peña.

El collar Harmony de esta colección, esta confeccionado con un cierre al frente, que sostiene tres dijes: un cristal Swarovski Rivoli en color Lotus Pink Delite, la libélula ícono de Forever Crystals, para ilustrar nuevos cimientos ,y un charm grabado con la palabra “Hope” (esperanza) por un lado y el versículo Lucas 18:27 en el otro.

Como parte del compromiso de salvar vidas, la cadena de joyerías puertorriqueña tiene además, la venta de mascarillas rosadas que durante el mes de octubre donará el 100% de su venta a beneficio de la SACCPR.