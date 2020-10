César Vázquez sobre las escoltas: "pudiera haber una situación de seguridad"

Aunque no confirmó si existe una amenaza en su contra, el candidato a la gobernación por el Proyecto Dignidad, Cesar Vázquez, aseguró que necesita escoltas del Negociado de la Policía de Puerto Rico.

A preguntas de si su vida ha sido amenazada, Vázquez indicó que "eso es algo que el grupo qie me asesora me ha dicho que no lo revelemos si sí o si no, pero quiero decirte que sí, necesitamos escoltas", comentó el aspirante en entrevista con Radio Isla.

Tres de los seis candidatos a la gobernación solicitan escoltas a la Policía Tienen derecho a que se les asigne hasta ocho agentes.

"Para que uno tenga escolta hay que justificarlo, tan sencillo como eso", agregó.

En la entrevista, Vázquez además comentó "que pudiera haber una situación de seguridad".

Metro Puerto Rico publicó que tres de los seis candidatos a la gobernación solicitaron escoltas a la Policía. Además de Vázquez, los otros fueron Carlos Delgado del Partido Popular Democrático y Pedro Pierluisi del Partido Nuevo Progresista. Como candidato, Anibal Acevedo Vilá también solicitó el pasado 30 de septiembre que se le brindara seguridad con agentes de la uniformada.

Jennifer González cuenta con agentes para que le brinden seguridad, pero continúa con los mismos asignados como Comisionada Residente, no como candidata.

Actualmente la Policía cuenta con 11,478 agentes activos para toda la Isla, según datos ofrecidos por el Negociado. Actualmente se han reportado 126 agentes fuera de funciones por haber arrojado positivo al coronavirus COVID-19 y 418 están en cuarentena.

Escucha parte de la entrevista aquí: