Aseguran que Wanda Vázquez "sigue fracasando" tras endoso a Trump

Como respuesta al endoso de la gobernadora Wanda Vázquez Garced al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el portavoz del Comité Nacional Demócrata, Angelo Fernández, aseguró que la Primera Ejecutiva "sigue fracasando".

“La gobernadora Vázquez Garced sigue fracasando en ayudar al pueblo puertorriqueño, de la manera en la que manejo los terremotos en Puerto Rico a principios de año, a los 29 episodios de femicidio que hemos visto en Puerto Rico este año – ella ha mostrado ser incapaz de establecer una estrategia exhaustiva para enfrentar un problema serio. ‘Nadie es perfecto', dijo la gobernadora Vázquez Garced de Donald Trump, tremendo endoso para un candidato que ha tratado a los puertorriqueños como ciudadanos de segunda clase”, sostuvo Fernández a través de declaraciones escritas.

Este añadió que: "Donald Trump continúa sus intentos desesperados de obtener apoyo de la comunidad puertorriqueña, después de pasar años tratándonos como ciudadanos de segunda clase. La semana pasada, el inspector general de FEMA determinó que la agencia tardó, en promedio, 69 días en entregar víveres después de los huracanes Irma y María e igualmente que cientos de millones de dólares en suministros se perdieron y nunca llegaron a la isla. No nos olvidaremos de su negligencia después del huracán María cómo él abandonó, le faltó el respeto e insultó a los puertorriqueños. La administración de Trump ha demostrado que no le importa Puerto Rico y cuatro años más no cambiarán esa realidad, sin importar lo que diga la gobernadora Vázquez Garced".