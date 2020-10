Representante radicará recurso legal contra Municipio de Carolina por alegada persecución política

El representante del Partido Popular Democrático (PPD), Javier Aponte Dalmau, confirmó a Metro que radicará esta tarde un recurso de 'injuction' contra el Municipio de Carolina, por remover su propaganda política en múltiples ocasiones, según el, de manera ilegal pues estaba colocada en propiedad privada.

Aponte Dalmau, denunció hoy una supuesta persecución política que lleva "semanas luchando" contra el Municipio cuyo alcalde es su hermano, José Carlos Aponte Dalmau.

"Estoy ahora mismo en proceso con mis abogados de radicar en la tarde-noche de hoy un injuction", dijo en entrevista con Metro el representante por Canóvanas, Carolina y Trujillo Alto.

La situación habría comenzado con dos furgones instalados hace unas semanas en zonas privadas de Carolina con autorización de los dueños del predio. Unos días después estos habrían sido removidos por el Departamento de Obras Públicas del Municipio. Según dijo, luego de dos semanas puso otro y en menos de 24 horas ya había sido quitado.

El representante no apuntó que estas remociones fueran instrucciones directas del alcalde de Carolina, sin embargo dijo que "si no fuesen directamente de mi hermano las hubiese impedido,y no veo a nadie impidiéndolo".

El representante Javier Aponte Dalmau indicó que estará presentando un recurso legal en contra del municipio de Carolina, quien su hermano, José Aponte Dalmau, es el alcalde. Posted by Metro Puerto Rico on Tuesday, October 6, 2020

Según Aponte Dalmau, es un delito por parte del Municipio el remover unos furgones que no le pertenecen y que están correctamente ubicados.

Ante la pregunta de si su hermano es directamente quien tiene la persecución política sobre el, Aponte Dalmau respondió que "en las pasadas primarias que yo estuve como senador de Distrito endosó a dos candidatos en oposición mía y me está removiendo mi campaña que yo instalo en propiedades privadas".

El Representante busca que el Municipio cese y desista de esta práctica a través del injuction radicado y que vuelvan a instalar la propiedad privada de donde fue removida.