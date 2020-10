La gente está indignada: sujeto colgó a su perro y le cortó los testículos

Los habitantes de la isla de Creta están indignados por un caso de maltrato animal y este miércoles realizarán una marcha por el centro de Heraklion, exigiendo que las autoridades establezcan leyes con penas más duras contra este tipo de delitos.

Según la información del sitio Skai (https://www.skai.gr) el hecho ocurrió en la localidad de Kounoupidiana, donde el dueño del perro lo colgó y le cortó sus testículos con unas tenazas.

Un vecino que escuchó los lamentos del animal acudió al lugar y lo rescató para llevarlo a una urgencia veterinaria, donde fue operado con buenos resultados y salió del estado de riesgo vital.

Por ahora la policía se encuentra haciendo las indagaciones pertinentes para encontrar al agresor y ponerlo a disposición de los tribunales pertinentes.

Los organizadores de la protesta señalaron a skai.gr: "Necesitan entender que cuando algo sucede con los animales nosotros les haremos frente, seremos su voz y entenderán que no los dejaremos solos. La gente necesita abrir los ojos y ver lo que está pasando en la isla de Creta. Tenemos que luchar por los derechos de los animales y gritar suficiente fuerte. Lastimar animales no es un delito menor, es un delito grave. Pedimos que se apliquen leyes estrictas, no queremos tomar la justicia por nuestra manos. El gobierno debe tomar medidas”.

Las autoridades autorizaron la marcha, siempre y cuando los asistentes porten mascarillas para evitar los eventuales contagios por coronavirus.