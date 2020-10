¡Impresionante! Eddie Van Halen coleccionó grandes autos durante su vida

Todo comenzó cuando los hermanos, Eddie y Alex Van Halen, formaron su primera banda en 1972. Después de firmar en 1977 con Warner Bros, con David Lee Roth como vocalista, la historia del rock no volvería a ser la misma.

Especialmente, por el talento y el estilo único de Eddie, quien ha perdido la vida tras una larga lucha contra el cáncer.

Además de ser un músico legendario, los autos eran su pasión. No sólo le gustaba coleccionarlos, configurarlos, tunearlos y personalizarlos, sino correrlos y llevarlos al límite.

Imagen: Stephen Becker Automotive Group

En entrevista para Car and Driver, Eddie compartió cuáles son las similitudes entre el escenario y la pista de manejo:

“Práctica, obviamente. La adrenalina es similar. Siempre estás yendo al límite, en el escenario en vivo y conduciendo en una pista. Pero improvisar en un abrir y cerrar de ojos es lo más importante. No hay repeticiones. Si giras, giras. Si te equivocas en vivo, sonríes o improvisas rápido, como si hubiera un accidente frente a ti o alguien estuviera tratando de adelantarte.”

En dicha entrevista del 2016, el músico compartió por qué compró su 911 GT3. Allí señaló que, además de ser ligero, lo hizo por su manejo, destacando que lo corrieron en su pista favorita bajo la lluvia y nunca perdieron control del auto ni giraron. Él mismo lo configuró para poder deslizar el auto.

Imagen: Stephen Becker Automotive Group

A su vez, una de sus mejores anécdotas fue cuando compró su Audi V8 R8, motivo por el cual la marca le ofreció probar el V10 en pista. De camino con su esposa en un Mercedes-Benz ML63 AMG, lo detuvieron por exceso de velocidad.

Cuando regresaron a su casa, recibió una carta de su oficina. El capitán de la policía anuló la multa simplemente porque "No le das una multa a Eddie Van Halen". ¡Increíble!

Su colección de autos

Entre los autos más destacados de su colección se encontraban: 1971 Lamborghini Miura, 1990 Ferrari 348, Audi R8, Porsche 911 GT3 RS, Mercedes-Benz ML63 AMG, 1956 Chevrolet Nomad y 1993 Chevrolet Custom.

Además, el pasado mes de julio, Eddie puso a la venta tres de sus vehículos, a través de Stephen Becker Automotive Group. Los autos se vendieron con certificado de autenticidad. Y, lo mejor de todo, es que estaban estampados con la marca registrada EVH y firmada por él.

Imagen: Stephen Becker Automotive Group

¿Cuáles fueron estos autos? Un Chevrolet Nova de 1970 mejorado y personalizado con un motor LSX 454 de 650 hp, a un precio de 100 mil dólares en color Tang amarillo naranja. El otro fue el Porsche configurado por él mismo, nada más y nada menos, que su 911 GT3 RS 2016 por 220 mil dólares.

Y, finalmente, su camión Dodge COE "Stake-Bed" de 1947, también mejorado por Bones Fab, con un motor Ford turbo diésel de 7.3 litros.

Cabe destacar que, también este año, su Ferrari 550 2000 fue parte de una subasta de recuerdos del rock.

La despedida

Su hijo de 29 años, Wolfgang Van Halen, quien se unió al grupo de su padre en el 2007 como bajista, confirmó la noticia y compartió vía Twitter:

“No puedo creer que tenga que escribir esto, pero mi padre, Edward Lodewijk Van Halen, ha perdido esta mañana su larga y ardua batalla contra el cáncer.

Fue el mejor padre que pude pedir. Cada momento que he compartido con él dentro y fuera del escenario fue un regalo. Mi corazón está roto y no creo que nunca me recupere por completo de esta pérdida. Te quiero mucho, papá.”

No cabe duda, que músicos como Eddie, pocos en la historia.

¡Adiós a una gran leyenda!

