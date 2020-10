CEE resuelve sobre centros de votación e impugnaciones de voto adelantado

En su reunión de ayer, la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) resolvió las disputas por centros de votaciones que quedaban pendientes, al igual que las solicitudes de voto por adelantado que habían sido impugnadas a nivel de las comisiones locales y en las que no se había alcanzado acuerdo.

Una portavoz de la CEE informó que hasta las 11:00 a.m. se habían registrado exactamente 216,000 solicitudes de voto adelantado. No se precisó, sin embargo, si esa era la cifra final y firme.

Entre las solicitudes grabadas en las Juntas de Inscripción Permanente (JIP), 105,280 corresponden a voto a domicilio, 54,702 a voto por correo y 53,193 a voto en precinto. Otras 2,825 fueron tramitadas en la Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado (JAVA), pero no se detalla a qué mecanismo corresponden.

“En términos generales concluimos ese proceso. También nos reunimos con Vilma (Rosado, directora de) JAVA, para decirnos cómo está el envío de voto adelantado por correo. Nos dijo que en los pasados tres días, sin contar hoy (ayer), se habían estado trabajando cerca de 22,000 sobres de personas que están solicitando voto adelantado por correo”, mencionó Roberto Iván Aponte, comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño.

“Ya se comenzó a sacar esa categoría hacia el correo”, añadió por separado el comisionado del Partido Popular Democrático, Nicolás Gautier.

Según Aponte, las papeletas de los electores que solicitaron voto adelantado por correo deben enviarse simultáneamente, lo que debería ocurrir más adelante esta semana.

Los sobres con las papeletas de voto ausente ya fueron enviadas a los 6,742 electores que solicitaron ese mecanismo.

En el fin de semana, el comisionado alterno de la Pava, Nelson Rodríguez, informó a este medio que la totalidad de centros de votación que habían sido impugnados ascendía a 27, ubicados en municipios como Isabela, Jayuya, Juana Díaz y San Juan.

“Lo que estábamos atendiendo eran las apelaciones de esos municipios donde no había una decisión en que no había decisión respecto a que centro utilizar”, explicó Gautier.

Decisiones pendientes

Una culmine el envío de papeletas de voto por correo, podrá definirse la fecha de comienzo de rutas de voto a domicilio, que por ahora está programada para el 24 de octubre, aunque existe consenso para adelantarla.

“Necesitamos que nos diga Vilma (de JAVA) si podemos comenzar previo al 24 de octubre”, mencionó Aponte.

Otro detalle que queda por afinar en relación al voto a domicilio es la cantidad de veces que se visitaría un hogar, en caso de que el elector no se encuentre en la casa al momento de la visita de la junta de balance electoral.

“Es importante que estemos conscientes que tenemos que tomar una decisión sobre ese tema. El argumento de que ‘me están impidiendo votar’ no es cierto. Este proceso ha sido un privilegio por la situación de la pandemia, pero no es que se está coartando el derecho al voto. Si vas a estar yendo cinco veces a casa de una persona, no te da (el tiempo). Hay que tomar una decisión”, dijo Aponte, quien también expresó que deben establecerse mecanismos para evitar el fraude según los votos a domicilio sean recogidos cada dos días en las JIP para trasladarlos a JAVA.

Una vez en la JAVA, los votos a domicilio, al igual que los votos que lleguen por correo, serían contabilizados utilizando las máquinas de escrutinio electrónico. Aponte mencionó que los comisionados acordaron apagar las máquinas una vez se ingresen las papeletas para evitar que se impriman los recibos con los resultados y que estos puedan filtrarse públicamente antes del 3 de noviembre.