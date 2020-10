"Tal vez soy inmune, no lo sé". Trump habla tras salir del hospital y reitera en no temerle al COVID

De vuelta en la Casa Blanca luego de unos días de hospitalización por su diagnóstico de COVID-19, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó un video en que habla por primera vez desde su salida del Centro Médico Walter Reed.

Trump, dijo haber aprendido mucho del coronavirus para luego asegurar que lo más seguro era que las personas que sufren de la enfermedad no deben "dejar que le domine".

"No le tengas miedo, vas a ganarle, tenemos los mejores equipos médicos, las mejores medicinas todas desarrolladas recientemente y lo van a superar", expresó desde uno de los balcones de la Casa Blanca.

El presidente admitió que hace unos días no se sentía muy bien, pero desde el sábado, según dijo, se ha sentido "mejor de lo que he estado en mucho tiempo".

Su salida del hospital fue cuestionada por la rapidez en que el mandatario pudo regresar a su casa sin ser un factor de riesgo. Sin embargo, Trump aseguró que debía volver a la primera fila de trabajo.

"Como su líder tenía que hacer eso, yo sabía que había riesgo pero tenía que hacerlo. Me paré en frente y lideré", dijo sobre su contagio. "Se que hay un riesgo pero está bien, ahora estoy mejor. Tal vez ahora soy inmune, no lo sé. Pero no dejes que domine tu vida", continuó.

Trump finalizó su mensaje grabado asegurando que las vacunas vendrían momentáneamente y que los medicamentos recientemente desarrollados en el país están haciendo efecto.

En otro video compartido más temprano, se ve a Trump bajándose el helicóptero a su llega a la casa, donde procedió al balcón, se removió la mascarilla e hizo un saludo militar.