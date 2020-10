Republicanos van por confirmación de Barret, pese al COVID-19

El Senado de Estados Unidos ha suspendido operaciones por los contagios de COVID-19, pero los republicanos se rehúsan a postergar la confirmación de la jueza nominada por el presidente Donald Trump a la Corte Suprema federal. Incluso están dispuestos a establecer un procedimiento especial para que los senadores enfermos puedan votar, y los demócratas parecen incapaces de impedirlo.

El senador Ron Johnson, republicano por Wisconsin, dijo el lunes que acudirá al Capitolio “en un traje de astronauta” para votar en caso de que siga dando positivo al nuevo coronavirus, el cual ha cobrado la vida de más de 209,000 estadounidenses y contagiado a millones.

El empeño por colocar a la jueza conservadora Amy Coney Barrett en el máximo tribunal antes del 3 de noviembre es algo que nunca antes en la historia de Estados Unidos había ocurrido tan cerca de unas elecciones presidenciales. La nominación de Barrett de parte de Trump en una ceremonia en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca aparentemente se convirtió en el foco de los contagios que ahora afectan al presidente y sus aliados en la Casa Blanca y el Senado. Tres senadores republicanos, entre ellos Johnson, han dado positivo al coronavirus y varios más se encuentran en cuarentena en sus hogares, lo que impide que los republicanos tengan una mayoría operante en la cámara alta.

Just spoke with President @realDonaldTrump and he sounds terrific — very engaged and ready to get back to work!

He’s also very excited about Judge Amy Coney Barrett being confirmed to the Supreme Court and focused on a good deal to help stimulate the economy.

— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) October 5, 2020