Trump sale del hospital para dar una vuelta y saludar a sus seguidores

Trump volvió a aparecer en Twitter con un video grabado desde el hospital, donde agradeció la atención que ha estado recibiendo por parte del personal médico asignado y también el apoyo que ha recibido de los seguidores que se congregaron esta mañana en las afueras del Hospital Walter Reed, a quienes les prometió una “visita sorpresa”. Poco más tarde, varios medios captaron al presidente dentro de una camioneta y saludando a la gente allí concentrada desde esta madrugada.

Trump drives by the press and supporters outside Walter Reed hospital. pic.twitter.com/3phtKthqTH

— Philip Crowther (@PhilipinDC) October 4, 2020