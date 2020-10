Jenniffer González compara su récord legislativo con el de Aníbal Acevedo Vilá

La comisionada residente Jenniffer González aseguró que su productividad en Washington ha sido superior a la del excomisionado popular Aníbal Acevedo Vilá, su contrincante a tal cargo de cara a las próximas elecciones.

Mediante declaraciones escritas, González tronó contra Acevedo Vilá y señaló que “todos recuerdan como en el 2004 a Aníbal se le llamaba el Comisionado Ausente porque siempre estaba en Puerto Rico para otros menester sin relación alguna con el bienestar del pueblo”.

No obstante, aclaró que no hay récord público de las ausencias del también exgobernador durante su incumbencia en el Congreso Federal, pues explicó que “es un hecho que cuando Acevedo Vilá fue comisionado residente durante los Congresos 107 y 108 del 2001 al 2005, él no tenía el derecho al voto en el “floor”.

“El pueblo de Puerto Rico exige resultados de los funcionarios públicos”, afirmó González, presentando una tabla comparativa de la asistencia de ambos ejerciendo la comisaría residente.

“He presentado el doble de proyectos de ley que Acevedo Vilá, 16 veces más que Acevedo Vilá enmiendas de mi autoría, 10 veces más enmiendas de mi autoría aprobadas en el Comité de Reglas para ir al pleno, 19 veces más enmiendas auspiciadas aprobadas por la Cámara, 7 veces más enmiendas de mi autoría que se convirtieron en ley y para finalizar más del doble de total de medidas promulgadas aprobadas que Acevedo Vilá. La verdad es que las estadísticas legislativas en el Congreso de Acevedo Vilá dan vergüenza ajena”, sentenció la legisladora.

“El senador Aníbal José Torres no menciona que soy la novena congresista en todo el Congreso que mejor trabaja fuera de líneas partidista, demostrando voluntad para trabajar en consenso, algo que Acevedo Vilá, evidentemente, no ha podido hacer ni dentro de su propio partido, y que soy la sexta republicana con más coauspiciadores bipartitas en mis medidas”, respondió González a las denuncias sobre su gestión que hizo más temprano el presidente del Partido Popular Democrático.