Emiten advertencia de inundaciones para varios municipios del este de Puerto Rico

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió hoy, domingo, un aviso de inundaciones para cinco municipios del este.

Lo pueblos bajo advertencia son Naguabo, Ceiba, Fajardo, Humacao y Yabucoa.

Oct 4 8:46 AM- Ceiba, Fajardo, Humacao, Naguabo, Yabucoa. Flood Advisory until 1045 AM. Advertencia de inundaciones hasta las 10:45 AM. #prwx pic.twitter.com/DiUv71CwFp

— NWS San Juan (@NWSSanJuan) October 4, 2020