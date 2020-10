Trump está de "buen humor", sin fiebre y respirando bien

El médico del presidente Donald Trump anunció hoy, sábado por la mañana, que el mandatario está de “buen humor”, sin fiebre y que respira bien mientras recibe tratamiento por COVID-19 en un hospital militar.

Informando a la nación sobre el estado del presidente desde fuera del Centro Médico Militar Nacional Walter Reed en Bethesda, Maryland, el doctor Sean Conley, comandante de la Marina, dijo que Trump no ha tenido fiebre durante 24 horas. Trump fue admitido al hospital el viernes después de dar positivo en el test del coronavirus.

NEW: Dr. Sean Conley: "The president's been fever free for over 24 hours. We remain cautiously optimistic, but he's doing great." https://t.co/ogz76xW1yc pic.twitter.com/ECMMOjz00J

— ABC News (@ABC) October 3, 2020