Casos de COVID-19 en Casa Blanca ponen en duda la confirmación de Barrett al Supremo

Washington — Dos miembros republicanos de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Senado dieron positivo al coronavirus, situación que plantea dudas sobre los plazos para las próximas audiencias de confirmación de la jueza Amy Coney Barrett como ministra del Tribunal Supremo y sobre si otros senadores podrían haberse expuesto a la infección. El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, dijo que el proceso de ratificación marcha “a todo vapor”.

Los senadores Thom Tillis, de Carolina del Norte, y Mike Lee, de Utah, dijeron el viernes que les detectaron el coronavirus. Ambos asistieron a una ceremonia relacionada con Barrett el 25 de septiembre en la Casa Blanca junto con el presidente Donald Trump, que anunció el viernes haber dado positivo y después fue hospitalizado en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed.

