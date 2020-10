Luis Fortuño dice Trump está equivocado sobre el 'problema' de estadidad para Puerto Rico

El exgobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño, dijo hoy que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaba "equivocado sobre el problema de estadidad para Puerto Rico".

Esto, un día después de que Trump asegurara en una entrevista con un medio estadounidense que los puertorriqueños estaban bien con el Estado Libre Asociado y que le preocuparía "como se vería la bandera" con un estado adicional.

Fortuño aseguró en redes sociales que el "estado colonial limita nuestro potencial de crecer y bienestar".

Además, recalcó que en el 2012 hubo un plebiscito de estadidad donde el 64% de los votantes estuvo a favor de unirse a la nación americana. "Votaremos otra vez en noviembre", dijo refiriéndose al nuevo plebiscito que se hará en las próximas elecciones.

President @RealDonaldTrump is wrong on the issue of statehood for Puerto Rico. In 2012, over 64% of PR voted statehood and we will vote again in November. The current colonial status limits our growth potential and well-being. https://t.co/vAr32E9XHP

— Luis Fortuño (@luisfortuno51) October 2, 2020