Jenniffer González le reclama a Trump por comentarios sobre la estadidad, pide sean aclarados

La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, se expresó hoy en contra de las afirmaciones que hizo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la estadidad para Puerto Rico. González llamó la atención del presidente y aseguró que es erróneo decir que los boricuas están satisfechos con el estatus actual.

"Desde 1940 el Partido Republicano ha incluido a Puerto Rico en su plataforma de estadidad. El presidente debería cumplirlo y respetar la voluntad del pueblo de Puerto Rico".

González dijo que Trump debería ser coherente con el compromiso escrito que hizo en 2016 en favor de la estadidad para Puerto Rico si los boricuas votaban a favor.

Since 1940 the Republican Party has included Puerto Rico statehood in its platform. The President should abide by it & respect the will of the people of Puerto Rico and should stand by his written commitment in 2016 in favor of statehood if Puerto Rican’s so voted in a plebiscite

