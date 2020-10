Gobernadora hará campaña por el PNP, pero dice que lo más importante es el plebiscito

La gobernadora Wanda Vázquez aceptó que ha estado conversando con Pedro Pierluisi y que estará haciendo campaña a favor del Partido Nuevo Progresista (PNP) por la continuidad de sus proyectos.

Sin embargo, la excandidata primarista y derrotada por Pierluisi, hizo un llamado a los ciudadanos para que voten en el plebiscito ya que "es lo más importante " el 3 de noviembre.

El periodista le preguntó directamente si estará haciendo campaña por Pedro Pierluisi, a lo que la mandataria expresó que "por el PNP, ya yo lo he dicho, verdad, ya yo lo he dicho anteriormente, le he dicho a todos los buenos PNP’s, soy PNP, soy estadista, así que les estoy diciendo a todos ellos que voten por el PNP y obviamente en el plebiscito, que es lo más importante. Que nosotros tenemos el compromiso, que nosotros tenemos de cara al 3 de noviembre votar por la estadidad sí, eso es lo más importante, y vamos a estar haciendo campaña", comentó Vázquez en entrevista televisiva en Orlando.

Por otro lado, Vázquez confirmó que ha estado en conversaciones con Pierluisi, tras no hablar desde la derrota en las primarias, e indicó la importancia de darle continuidad a los proyectos comenzados en este pasado año y medio.

"Hemos tenido la oportunidad de conversar, así que yo creo que eso ha sido un gran esfuerzo que estamos haciendo. Como parte de esas conversaciones es que nosotros busquemos el bienestar de Puerto Rico, que haya la continuidad en todos los extraordinarios proyectos que nosotros hemos logrado para Puerto Rico durante este año y medio. Como ustedes saben, recientemente, quizás hace una semana y media, anunciamos el proyecto más grande de la asignación más grande que ha hecho FEMA en la nación americana, la hizo para Puerto Rico, con la autorización del presidente Trump para, cerca de 13 billones de dólares para la reconstrucción de toda la red eléctrica, todo el sistema de educación, así que es importante que ese trabajo continúe, y que todos aquellos 130 mil votantes que dieron su confianza y vieron que buscaban un gobernador sensible, que los escuchara, que fuera un gobernador de pueblo, pues que los candidatos también se identifiquen y puedan ellos sentir que tienen una representación en el Gobierno".

Mira la entrevista aquí: