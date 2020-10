Gobernador interino confirma intención del esposo de Wanda Vázquez en ser juez del Apelativo

El gobernador interino de Puerto Rico, Raúl Márquez Hernández, confirmó hoy que el esposo de la gobernadora, el juez Jorge Díaz Reverón, solicitó un puesto en el Tribunal de Apelaciones.

Actualmente, Díaz Reverón es juez de primera instancia y su término culmina el próximo 18 de noviembre.

Márquez Hernández, gobernador interino mientras Wanda Vázquez se encuentra de viaje en la Florida y Nueva York, dijo en Jugando Pelota Dura que no conoce en qué estado se encuentra la solicitud del juez pues como secretario de Estado esa oficina no está bajo su supervisión.

Sin embargo, desmintió los rumores de que Vázquez Garced se haya ido de viaje para dejarlo a él con el poder de nombrar a su esposo al Apelativo.

"Cuando a mi se me nombró secretario del Departamento de Estado no hubo condición entorno a la condición económica o el salario, así como no hubo condición con relación a nombramientos", expresó.

El gobernador interino aseguró que hasta el momento no se le ha requerido hacer el nombramiento del esposo de la gobernadora o cualquier otro funcionario.

"No está frente a mi, no está en mi escritorio ni ha sido discutido", añadió.

Márquez Hernández explicó que la ley no requiere que haya un proceso de solicitud al ascenso pero el tramite ordinario es que "las personas presentan su solicitud con una serie de documentos en la oficina de nombramientos de la Fortaleza".

Además, recalcó que la petición del juez se hizo durante el gobierno de Ricardo Rosselló y no de la actual gobernadora.

El portavoz de la mayoría novoprogresista en el Senado, Carmelo Ríos, dijo más temprano hoy que no se vería bien n nombramiento del esposo de la Gobernadora al Tribunal de Apelaciones como se ha rumorado, pero que habría que evaluarlo en sus méritos más allá de la relación familiar con la Primera Mandataria.