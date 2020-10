Encrucijada para los clientes de la AAA que no recibieron ajuste por sobrefacturación

Los abonados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) cuyas cuentas hayan sido sobrefacturadas en pasados meses y que no se hayan beneficiado del ajuste por parte de la corporación pública no tienen un remedio en ley para objetar la cuantía, en aquellos casos en los que hayan pasado más de 20 días desde que se generó dicha factura.

La directora de Servicio al Cliente de la AAA, Melissa Rodríguez, precisó que la corporación pública no tiene la obligación de actuar ante reclamaciones ocurridas luego de vencido ese periodo. Rodríguez señaló que el ajuste anunciado la semana pasada que beneficiaría a más de 140,000 clientes a los que se les sobrefacturó entre marzo y julio fue un acto “proactivo” y “de buena fe” de la AAA.

“Atendimos los que objetaron y los clientes que, según nuestros cálculos, habían aumentado dramáticamente de un bloque a otro por lo que es nuestra estructura tarifaria. La Autoridad proactivamente hizo los ajustes correspondientes en las cuentas de los clientes. En su mayoría fue así (ajustes a facturas no objetadas)”, indicó Rodríguez.

Brenda Suárez, residente de Carolina, denunció a este medio que sus cuentas correspondientes a marzo, abril, mayo y junio totalizan una sobrefacturación de $212.95 por un periodo en el que decidió permanecer junto a su madre en Fajardo para ayudarla con las tareas diarias y prevenir que tuviera que salir del hogar para realizar diligencias en medio de la pandemia del Covid-19. Suárez sostuvo que no advino en conocimiento de las facturas estimadas hasta que el 5 de septiembre regresó a su hogar y las encontró en su correspondencia.

Sin embargo, mencionó que cuando se ha comunicado con la AAA le han informado que ya venció el periodo para objetar facturas y que cualquier reclamo tendría que presentarlo de manera presencial en alguna de las oficinas comerciales abiertas, aunque Suárez les ha manifestado que teme exponerse al contagio de coronavirus.

“Yo no quiero exponer a mi mamá a contagiarse de coronavirus por yo tener que ir a una oficina a reclamar unas facturas que la AAA aceptó haber estimado y sobrefacturado a los abonados”, expresó la mujer.

“El cliente tiene las distintas alternativas para solicitar que un representante nuestro le oriente y busque alternativas para establecer algún plan de pago si ya venció el término para objetar. Igualmente, el cliente puede hacer su plan de pago a través de la página web, que no tiene que ir a una oficina comercial, lo puede hacer por teléfono o automáticamente. Es importante que todos nuestros clientes revisen las facturas cuando le lleguen y no dejen facturas acumuladas, porque lamentablemente no están cubiertos bajo la ley”, dijo Rodríguez.

La directora de Servicio al Cliente subrayó que existen los mecanismos para atender las objeciones, reclamos o dudas de los abonados a distancia, sin que tengan que ser citados a alguna de las oficinas comerciales. En los casos en que el cliente prefiera acudir de forma presencial, la funcionario indicó que la AAA está trabajando mediante un sistema de cita previa para garantizar el distanciamiento dentro de las oficinas.

Para completar trámites o programar citas, Rodríguez mencionó cuatro alternativas: la plataforma de Turno Virtual (aaa.turnospr.com); la página web de la AAA (AcueductosPR.com); la aplicación móvil (Acueductos PR); y el centro de llamadas (787-620-2482).

“La misma ley establece que puede ser por escrito. Si el cliente no tiene ninguna de esas facilidades (tecnológicas) puede hacer una carta y documentar por qué no está de acuerdo”, señaló Rodríguez.