Inauguran la primera farmacia que tiene Culebra desde hace 10 años

Después de 10 años sin una farmacia, una coalición de varias organizaciones anunció la inauguración de la farmacia Cristina en el nuevo Centro de Cuidado de Salud, que incluye Sala de Emergencia y el Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT), que son administrados por el Sistema de Salud Menonita.

“Este es otro gran día para los residentes de Culebra. Además de tener la Sala de Emergencia y el Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) desde 2019, ahora tendremos nuestra primera farmacia después de 10 años. Ya los residentes de Culebra no tienen que acudir a Fajardo u otros pueblos para buscar sus medicamentos”, dijo Theresa Bischoff de la Fundación para un Mejor Puerto Rico.

“Algunas cosas, como las vacunas pediátricas cubiertas por un seguro privado, solo se podían acceder llevando a los niños a las farmacias de otros pueblos de la isla grande. Lo que era una agonía para tener que sacar un día libre del trabajo para tomar el ferry 17 millas en cada sentido para poder vacunar a nuestros hijos quedó en el olvido”, agregó Bischoff.

Después de los huracanes Irma y María, todo el transporte y las comunicaciones estuvieron clausurados. Obtener acceso a medicamentos críticos era imposible hasta que la Asociación de Hospitales de Nueva York envió medicamentos para salvar vidas en un avión chárter y en un barco de la Guardia Costera.

La modificación del espacio en el CDT para la apertura de la farmacia ha sido apoyada por la Fundación para un Puerto Rico Mejor. La Fundación recibió una subvención de Bloomberg Philantropies y fue fundamental para adelantar esta iniciativa.

“Tan pronto supimos de esta gran iniciativa que representa una necesidad imperiosa para esta isla, no escatimamos en buscar un espacio en la propia Sala de Emergencia y en el CDT que administra Menonita”, dijo Ricardo Hernandez del Sistema de Salud Menonita.

Farmacia Cristina lleva más de 40 años de establecida en Puerto Rico.

Hace 20 años Mildred Quirós la adquirió y comenzó a fundar la cadena de farmacias que existe hoy. En la actualidad, cuentan con cuatro farmacias de la comunidad, tres en Bayamón y una en Cupey; las mismas son administradas por su dueña y sus hijas, Suheil y Kaleyni Quirós, quienes también son doctoras en Farmacia. La farmacia que pronto se inaugura en Culebra sería la quinta de la cadena.

“La idea de establecer una farmacia en Culebra nace de la organización sin fines de lucro Foundation for a Better Puerto Rico, que también estuvo a cargo de la remodelación del CDT Menonita de Culebra. Ellos vieron la necesidad de una farmacia que sirviera al pueblo

culebrense, pues hace más de 10 años el pueblo no contaba con una. Fue, entonces, cuando realizan el acercamiento a la familia Quirós, quienes no tuvieron reparos al ver la necesidad del pueblo”, dijo, por su parte, Raúl Rodríguez- Drogeria Betances – Farmacia Cristina.

Asimismo, se indicó que la farmacia contará con un área de recetario y un área pequeña de medicamentos OTC. Además, proveerá los medicamentos que mayormente se utilizan en el CDT.

Por el momento, contará con un regente de farmacia, Aníbal Navarro. El horario de operaciones será de lunes a jueves, de 7:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, y los viernes, de 7:00 de la mañana a 1:00 de la tarde. Se espera que puedan cubrir todos los planes de salud para beneficio de la comunidad.

