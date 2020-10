Familia anuncia aumento en beneficios a tres categorías del TANF

El Secretario del Departamento de la Familia (DF), Orlando López, junto al administrador de ADSEF, Alberto Fradera, informaron que a partir de hoy las categorías A (Aged), B (Blind) y D (Disabled) del Programa de Asistencia Temporera a Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en ingles) verán un aumento en beneficios que totaliza $6.4 millones anuales.

Este aumento apoya a 45,546 participantes, quienes no habían tenido un ajuste en sus beneficios en 20 años.

El aumento está dirigido a los adultos mayores, personas con discapacidades y personas legalmente ciegas. Los pagos son recibidos hoy primero de octubre, a través de la Tarjeta Unica, por lo que los participantes no tienen que realizar ningún trámite con la agencia.

“Con este aumento en beneficios hacemos justicia a este sector poblacional que tiene escasos recursos y muchos de ellos no tienen ingresos o solo reciben beneficios del seguro social. Se están impactando 37,697 familias, con más de 45 mil miembros elegibles que a partir de hoy, y todos los días primero del mes, tendrán mayores recursos para atender sus necesidades básicas”, manifestó el Secretario de la Familia.

Los beneficios de las categorías A (Aged) y D (Disabled) suben a $80 mensuales y la Categoría B (Blind) a $128 en beneficios mensuales. Anteriormente todas estas categorías recibían un beneficio mensual de $64 dólares fijos.

Por su parte, el administrador de ADSEF señaló que, “con este aumento en beneficios cumplimos el objetivo de incrementar la asistencia a todos los participantes del programa de Asistencia Temporera a Familias Necesitadas (TANF), quienes son las familias con menos ingresos registrados en la agencia. Esta asistencia adicional se une al aumento en beneficios que reciben desde el pasado mes de mayo, las familias del TANF que tienen menores en su núcleo familiar".

Los nuevos niveles de beneficios fueron aprobados por el gobierno federal tras ser enmendado el Plan Estatal del programa Temporary Assistance for Needy Families TANF) que administra la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia en consulta con la Administration for Children and Families (ACF).

Fradera Vázquez indicó que los beneficios del programa TANF están disponibles a toda familia elegible y pueden ser solicitados a través del portal de servicios en línea del Gobierno de Puerto Rico, accediendo a www.pr.gov, en el botón de Solicitud Elegibilidad TANF o a través de 311.

“Es nuestro compromiso seguir buscando alternativas, no solo de beneficios, sino de oportunidades para quienes estén en edades productivas se encaminen a la autosuficiencia, a la vez que protegemos y apoyamos a aquellos que por su edad o condiciones, no tengan los recursos para procurar su bienestar,” manifestó.