Auxiliar de vuelo se despide en llanto tras aerolínea despedir miles de empleados por la pandemia

En un emocional vídeo quedó retratado el momento en que una auxiliar de vuelo de American Airlines (AA) dio su último mensaje desde la cabina a los pasajeros con voz entre cortada y entre lágrimas, pues como miles de sus compañeros, fue despedida a consecuencia de la crisis económica que causó la pandemia.

"Como es conocido, la aerolínea ha sido impactada por esta pandemia global, nuestras rutas y servicios han disminuido, resultando en la compañía cortando gastos. Para muchos compañeros aquí y para mi, significa que seremos despedidos este 1 de octubre y desafortunadamente este es mi último vuelo", expresó la mujer.

Con unas palabras escritas en su teléfono, la auxiliar de vuelo no pudo evitar sentirse emocional al decir a los pasajeros que "nunca olvidaré haber visto sus caras. Gracias por la amabilidad mostrada en el vuelo de hoy".

La mujer debía parar por momentos para respirar pues se veía sobrecogida por el sentimiento que le daba irse de su trabajo.

"Este trabajo fue una salvación para mi luego de estar inconforme con lo que hacía después de graduarme de la universidad. Es un trabajo que me dio muchas oportunidades, del que me enamoré, con el que fui a lugares que nunca pensé tener la oportunidad de ir y sitios que no sabían existían", continuó.

La auxiliar terminó su mensaje agradeciendo al equipo de American Airlines por "darme la oportunidad de ver este gran mundo", y pidiendo a los pasajeros que fueran compasivos con todo el mundo pues no se sabe por qué está pasando casa persona.

American Airlines terminó hoy el contrato de sobre 19,000 empleados como consecuencia de las masivas pérdidas económicas que ha sufrido esta industria con los cierres producto del COVID-19.

Flight attendants across the country this week give tearful goodbyes on their final flights as more than 40,000 airline employees are furloughed today. pic.twitter.com/WQk7YwwpVA

— Sam Sweeney (@SweeneyABC) October 1, 2020