Arremeten contra representante del PPD por no legislar contra la violencia de género

La candidata a la Cámara de Representantes por el Distrito #21 de Lajas, Guánica, Sabana Grande, Maricao y Yauco, Yamilet González, acusó a la veterana representante del Partido Popular Democrático (PPD), Lydia Méndez de "no haber hecho nada para proteger a la mujer de la región suroeste de la Isla de actos de violencia de género en los pasados cuatro años".

“Es bien lamentable que la señora Méndez, siendo una mujer, no hubiese legislado a favor de la protección de víctimas de violencia de género en los últimos cuatro años. De hecho, este cuatrienio no tiene ni tan siquiera una sola medida, sea proyecto de ley o resolución, de su autoría que tenga que ver con promover los derechos de las mujeres en todas las esferas de nuestra sociedad. Por el contrario, la única pieza de legislación que tiene el nombre de coautora es el Proyecto de la Cámara 1202, una medida de administración, de nuestro gobierno, que estableció el ‘Maletín Empresarial’ y que todos los miembros de la Cámara suscribieron. Si no hubiese sido por eso, este cuatrienio se iba otra vez en cero”, señaló González, candidata a la Cámara Baja por el Partido Nuevo Progresista (PNP).

Charlie Delgado propone un ‘tax’ al cannabis y al cáñamo Argumentó que servirá para financiar las pensiones y el retiro de empleados públicos.

González indicó que una búsqueda detallada en el Sistema Único de Trámite Legislativo (SUTRA) revela que Méndez no ha sometido ninguna pieza de legislación a favor de la mujer durante el presente cuatrienio (2017-2020) que termina el 30 diciembre.

“No sólo no hace nada en la Cámara de Representantes a favor de la mujer, pues ya sabemos que no legisla, tampoco habla de casos como el de la joven de Lajas que en agosto pasado fue agredida por su pareja con una llave de tuercas. Tampoco la hemos escuchado hablando sobre la problemática de los albergues para mujeres, que en algunos casos, no están recibiendo mujeres diagnosticadas con el COVID-19. Ella no ha hecho nada por la mujer. Nosotros, por el contrario, venimos con una agenda agresiva para empoderar a nuestras mujeres. Esa es la diferencia”, dijo González.