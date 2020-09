Tras denuncias, Plaza Las Américas confirma aplican Código de Vestimenta en su derecho de admisión

View this post on Instagram

Lo grabé el domingo, cuando sucedió. Pequeños discrimines que duelen cuando están pasando tantas cosas y eres parte del grupo minoría al que le ocurren. No le puedes adjudicar a mi vestimenta lo que me pase. Mi pieza de ropa no parecía íntima o provocativa, y si hubiese entrado desnuda tampoco tenía que serlo. Para aquellos que quieren ver lo que dice el código de conducta: 1. No estar completamente vestido, caminar sin zapatos o camisa, o con vestimenta similar a ropa interior. Entrar y caminar por el Centro Comercial con capuchas o disfraces, no autorizados. ¿Quién identifica qué como ropa íntima u otros? Además no dice “la MUJER no puede entrar vestida PROVOCATIVAMENTE” como me dijeron a mi. No está correcto. Tiene que parar y hasta que no sea así seguirán escuchando la misma “cantaleta feminista” que los tiene “hartos”. Nunca he visto que le haya pasado a otra chica, si les han negado la entrada al centro comercial por su vestimenta compártanlo. #Niunamasniunamenos#Estadodeemergenciaya Pronto estaré escribiendo un artículo con más detalles en @hercampusupr. @con.sentimientospr @jayfonsecapr @neyzza @genesis_virella @gloriely_

