Estudiante es penalizada por profesor tras quedarse sin luz y no poder presentar su trabajo

Una estudiante, que alegan es de la Pontificia Universidad Católica en Ponce, fue penalizada por un profesor por quedarse sin el servicio de sistema eléctrico y no poder presentar su trabajo realizado de manera virtual por la educación a distancia.

Según un vídeo publicado en las redes sociales, el profesor Jaime Santiago tomó represalias contra una estudiante por esta no tener un plan b cuando se le fue la luz. En el video se escucha a la alumna como le suplica que este le permita presentar el trabajo que había realizado, y que al momento de perder el servicio, asegura que se movilizó a buscar señal y poder volver a conectarse a la clase.

"Esa no es mi responsabilidad, para hacer un plan uno tiene que tener alternativas. Si se te va la luz uno tiene que dejar una grabación", le comentó el educador a la estudiante en el video.

[VÍDEO] Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica en Ponce denunciaron que el profesor Jaime Santiago Canet penalizó a una estudiante… ¡porque se le fue la luz! La est intentó terminar su presentación pero el prof se lo impidió. PUCPR no ha reaccionado. (Vía Ambar CM) pic.twitter.com/4Ugw7RisuG — V. Torres Montalvo 🧼 (@Motinsitepegas) September 30, 2020

Cuando la estudiante le dice que no es justo la acción tomada, el profesor responde que "a mi no me interesa si es justo o no, el tiempo se acabó".

Actualmente, las clases en el sistema privado y público del país se ofrecen de manera virtual debido a la pandemia causada por el coronavirus COVID-19.