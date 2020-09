Comisionada residente anuncia millonaria asignación

La comisionada residente, Jenniffer González Colón, anunció hoy, miércoles, una asignación de 8.6 millones de dólares en fondos federales, de los cuales 466,677 dólares fueron otorgados bajo la ley de estímulo económico federal para manejar la emergencia por el coronavirus, mejor conocida como el CARES Act (Ley Pública 116-136) y 8,198,347 dólares bajo los departamentos de Transportación, Agricultura, Educación y Salud federal.

Bajo el CARES Act se otorgó 466,677 dólares al Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico, bajo el programa IMLS que ayuda a museos y bibliotecas en su rol ante la respuesta a los retos de la pandemia, se informó en declaraciones escritas.

Por otra parte, la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) recibió 3,158,987 dólares a través de la Administración Federal de Carreteras (FHWA) del Departamento de Transportación federal para reparaciones y reconstrucción de carreteras y caminos en jurisdicción federales que han sufrido daños graves como resultado de desastres naturales o fallas catastróficas.

Las asignaciones son en respuesta a los terremotos, inundaciones y otros desastres naturales que ha enfrentado Puerto Rico. Los fondos se otorgan a un estado después de que se emite una declaración de emergencia formal y el estado presenta una solicitud de ayuda por emergencia (Emergency Relief) por el costo de los daños.

La otorgación anunciada se compone de 70,979 dólares bajo los fondos para reparaciones relacionadas con la declaración de desastre por los terremotos que comenzaron en enero de 2020, 916,279 dólares para aquellas solicitadas por las fuertes lluvias en el 2019 y 2,171,728 dólares para obras cubiertas bajo la declaración de desastre por el huracán Maria.

El Departamento de Salud federal (HHS, por sus siglas en inglés) a través del Centro Nacional de Inmunización y Enfermedades Respiratorias bajo los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, (CDC-NCIRD, por sus siglas en inglés) otorgó al Departamento de Salud de Puerto Rico 1,526,831 dólares bajo el programa Vaccines For Children (VFC) que proporciona vacunas sin costo a los niños de bajos recursos que de otra manera no podrían ser vacunados.

También bajo HHS y la Administración para Niños y Familias se asignaron 200,000 dólares al Centro de Servicios a la Juventud, Inc. bajo el Basic Center Program, el cual ayuda a crear y fortalecer programas comunitarios diseñados para asistir a menores de 18 años que se han huido de hogar o que no tienen un hogar seguro y 445,831 dólares para la Universidad Central del Caribe bajo el Sexual Risk Avoidance Education Program (SRAE, por sus siglas en inglés), el cual provee subvenciones para proyectos que implementen la educación sobre cómo abstenerse voluntariamente de la actividad sexual fuera del matrimonio.

Por otra parte, el Departamento de Agricultura federal (USDA, por sus siglas en ingles), otorgó subvención por la cantidad de 580,212 dólares a Segar Advocacy Institute, Inc, una organización sin fines de lucro en la Isla para llevar a cabo un proyecto que reactivaría la producción de alimentos en Puerto Rico mediante la creación y el fortalecimiento de la productividad para los agricultores y ganaderos principiantes de recursos limitados y veteranos (conocido como LRVBFR, en inglés).

Los objetivos de este proyecto son proporcionar educación de alcance a LRVBFR sobre las oportunidades que están disponibles para ellos a través del USDA y los programas del gobierno local, mejorar el conocimiento de LRVBFR en planificación de fincas agrícolas, planificación financiera y gestión, mejorar las habilidades de LRVBFR para producir cultivos alimentarios locales rentables y de alto valor y mejorar las estrategias de marketing para LRVBFR y conectarlas con los mercados ya existentes de alimentos locales.

También bajo USDA se asignan 2,086,486 dólares bajo el programa de Subvenciones de Valor Agregado para Productores (Value-Added Producer Grant, VAPG), el cual ayuda a los productores agrícolas a ingresar en actividades de valor agregado relacionadas con el procesamiento y comercialización de productos nuevos con el objetivo de generar productos nuevos, crear y ampliar las oportunidades de comercialización e incrementar el ingreso de los productores.

De estos fondos, Empresas La Ceba, Inc., Finca Luciana, Inc., Growponics PR, LLC, Hacienda Monte Alto, Inc., Hatillo Nova Lact, Inc., Puerto Rico Coffee Company y Tropical Farm Corp recibirán 250,000 dólares respectivamente. Mientras, Finca Dos Hermanas LLC recibirá 50,000 dólares, Finca El Sol de Joaquin, Inc., 160,000 dólares y Jose T. Roman Barcelo, Inc., 126,486 dólares.

Por su parte el Departamento de Educación federal asignó 200,000 dólares a la Pontificia Universidad Católica de Ponce para apoyar proyectos para capacitar personal en la prestación de servicios de rehabilitación vocacional a personas con discapacidades.

Los fondos fueron otorgados bajo el Rehabilitation Long-Term Training – Rehabilitation Counseling Program, se prevé que la subvención será por un total de 5 años.