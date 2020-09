Carmen Yulín sobre Charlie Delgado: "Es evidente que está confundido en lo que es la perspectiva de género"

La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, condicionó el voto para el candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), Carlos "Charlie" Delgado, dependiendo de su postura sobre la perspectiva de género.

Cruz, quien fue derrotada frente a Delgado y Eduardo Bhatia en las pasadas primarias, realizó sus expresiones en entrevista radial (WKAQ) luego de que el todavía alcalde de Isabela expresara que no apoyaba la educación con perspectiva de género, aunque minutos después cambió su posición.

"Yo creo que es evidente que está confundido (Charlie) en lo que es la perspectiva de género. Charlie tiene dos hijas a quien adora, dos hijas, a quien respeta, dos hijas que son dos mujeres honrosas, que han trabajado y han estudiando, y yo estoy segura que Charlie Delgado quiere que sus hijas sean juzgadas no por lo que tienen entre el cuello y la cadera, sino por el intelecto y el corazón tan extraordinario que tienen", comentó.

Además de la educación con perspectiva de género, Cruz condicionó otras dos posiciones de Delgado para que esta siga votando por el PPD, colectividad que según expresó, siempre ha miltado en ella.

"Yo dije que iba a votar por el Partido Popular, pero para yo hacer eso el compatriota Charlie Delgado tiene que ser claro sobre como va a poyar la perspectiva de género, no solamente en la educación, sino para producir un país mas equitativo y hasta ahora no lo ha hecho. Claro sobre cual va a ser ese desarrollo del Estado Libre Asociado fuera de la clausula territorial y a donde se va enganchar esa relación de Puerto Rico y Estados Unidos y hasta ahora no lo ha hecho y claro ante la negativa poner en función las terapias de conversión".

Sobre los otros candidatos, Yulín dijo que Cesar Vázquez ha sido uno valiente por decir sus posturas de frente aunque no las comparta, mientras que también halagó la postura de Eliezer Molina aceptando que ve complicado lograr administrar un país sin ninguna estructura.

Mientras, que reconoció el trabajo de Juan Dalmau, quien aspira a correr por el Partido Independentista Puertorriqueño, y de Alexandra Lúgaro, candidata por el Movimiento Victoria Ciudadana.

Por otro lado, volvió a criticar al candidato del Partido Nuevo Progresista, Pedro Pierluisi, ya que dice que no puede dejar verlo como el cabildero de la Junta de Control Fiscal, y repitió paralabras del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, las lealtades de Pierluisi caducan".

Mira la entrevista aquí: