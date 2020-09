Honrarán a Clemente celebrando el 48mo aniversario de su hit 3,000

Con un llamado de inclusión y de hacer valer las históricas hazañas de Roberto Clemente en las Grandes Ligas y en la sociedad, su familia junto a la Roberto Clemente Foundation celebrarán mañana, miércoles 30 de septiembre, el 48mo aniversario del hit 3,000 del pelotero puertorriqueño.

Usando este logro y aniversario como un punto de partida para el cambio, la familia Clemente está presentando a todos los jugadores de la postemporada de la MLB con camisetas diseñadas por uno de los nietos de Clemente el cual llamó al diseño "Clemente Guerrero" como una lucha simbólica contra la injusticia.

"Esta es una invitación a unirse a la conversación sobre el compromiso de Clemente contra los prejuicios, el racismo y la injusticia hacia las minorías", expresaron la familia Clemente y la fundación en un comunicado de prensa.

"Como legado vivo de Roberto y Vera Clemente, sentimos la necesidad de unificar nuestro país y predicar los principios de compartir los verdaderos valores humanitarios dentro de cada individuo. Todos tenemos que empezar por prevenir una situación negativa para los demás, sin buscar el reconocimiento", añaden al escrito.

La familia Clemente instó a continuar con el movimiento de igualdad e inclusión, pues actualmente los peloteros se han unido para pedir el retiro del número 21 por lo que representa.

"Alentamos a todos a unirse a este movimiento comenzando hoy, cada vez que tenga la oportunidad considere su próximo movimiento, sus acciones son las declaraciones más fuertes que tendrán un efecto inmediato que se sellará con una sonrisa. Cuando llegues a este sentimiento puedes decir en voz alta “Yo Soy Roberto Clemente”. Por eso queremos que este miércoles 30 vuelvas a utilizar la camisa de Roberto Clemente y pongas en tus redes “Retire 21”, culminan las declaraciones escritas brindadas por los Clemente y la fundación.

"No entiendo por qué no reconocen a alguien del país y cultura que significa mucho para el beisbol y para las personas en general. No puedes escribir la historia del beisbol si Roberto Clemente no está ahí", sostuvo Nick Swisher en la conferencia de prensa por Zoom.

En la iniciativa se encuentran figuras importantes del beisbol como: Carlos Baerga, Edwin Rodríguez, Carlos Delgado, Yadier Molina, entre otros.

Asimismo, en la conferencia de prensa se mencionó que la Confederación de Beisbol ha estado en conversación para poder retirar el número 21 en todos los países latinoamericanos.

Para más información sobre el diseño de la Camisa "Clemente Guerrero" se puede acceder a la página de la fundación robertoclementefoundation.com